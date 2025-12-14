İzmir'de belediye otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen kazada bir belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.B. (62) idaresindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi'nde H.B. (24) yönetimindeki 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçtakilerden Emre Dumanlar (43) hayatını kaybetti, sürücü H.B. ile diğer yolcu Erdem Çankaya (47) yaralandı.
Yaralılar Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Belediye otobüsünün sürücüsü A.B. gözaltına alındı.