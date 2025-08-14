Menemen'de Oto Galeriye El Bombası Atan 3 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir oto galeriye el bombası atarak hasar veren 3 şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklandı. Şüphelilerin iş yeri sahibini tehdit ederek haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları öğrenildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde bir oto galeriye el bombası attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Temmuz'da oto galeriye el bombası atarak hasar veren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmada kimlikleri belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin, iş yeri sahibini tehdit ve baskı yoluyla korkutarak haksız kazanç sağlamaya çalıştığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.