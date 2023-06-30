Menemen'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangına müdahale etti.

Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.