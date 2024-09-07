Menemen'de Ormanda Yangın Çıktı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 yer ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.