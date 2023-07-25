Menemen'de Ormanda Yangın Çıktı
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İzmir'in Menemen ilçesinin Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İZMİR'in Menemen ilçesinde ormanda, yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
Menemen ilçesinin Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 6 helikopter,13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel