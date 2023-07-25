MENEMEN'DE ORMAN YANGINI YANGIN KONTROL ALTINDA
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Menemen'de orman yangını (2)İzmir'in Menemen ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3,5 saatte kontrol altına alındı.
Menemen'de orman yangını (2)
İzmir'in Menemen ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 3,5 saatte kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel