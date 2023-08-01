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Menemen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Hasanlar Mahallesi'nde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hasanlar Mahallesi'nde bir üretim tesisi yanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edildi.

Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Menemen İzmir Güncel Haberler

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