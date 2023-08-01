Menemen'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Hasanlar Mahallesi'nde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.