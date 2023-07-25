Menemen'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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İZMİR'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İZMİR'in Menemen ilçesinde yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menemen ilçesinin Ayvacık Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla bölgeye 2 söndürme uçağı, 6 helikopter,13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel