Menemen'de Komşu Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Menemen ilçesinde komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanda karşılaşan S.Y. (34) ile komşusu E.A. (24) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Bir süre sonra pompalı tüfekle olay yerine gelen E.A, komşusuna ateş etti.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri S.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, E.A'yı gözaltına aldı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası S.Y'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.