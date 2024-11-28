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Menemen'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 28 Bin Litre Ele Geçirildi

Menemen'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 28 Bin Litre Ele Geçirildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 28 bin litre etil alkol ve birçok kaçak içki malzemesi ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Menemen ilçesindeki depo ve imalathaneye düzenlenen operasyonda 28 bin litre etil alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depo ve imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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