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Menemen'de Geri Dönüşüm Tesisi ve Turşu Fabrikasında Yangın

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İZMİR'in Menemen ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bitişikteki turşu fabrikasına da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, her iki tesiste de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bitişikteki turşu fabrikasına da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülürken, her iki tesiste de hasar meydana geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Ulukent Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangın sonrası kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki turşu fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Küçük çaplı patlama seslerinin de duyulduğu yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, gökyüzüne yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangın 1 saatte söndürülürken, her iki tesiste de hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

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