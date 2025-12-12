İzmir'de evinde silah ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde evinde uzun namlulu silah, tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö'nün İsmet İnönü Mahallesi'ndeki ikametinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine baskın gerçekleştirdi.

Evde arama yapan ekipler, ruhsatsız uzun namlulu silah, tabanca ve otomatik av tüfeği ile bu silahlara ait 5 şarjör, 196 mermi, 10 gram kenevir tohumu ve 21 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.