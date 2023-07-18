Menemen'de Emniyet Bekçisi Pompalı Tüfekle Öldürüldü

İzmir'in Menemen ilçesinde komşusu tarafından, 9 yaşındaki kızının gözleri önünde pompalı tüfekle vurularak öldürülen emniyet bekçisi, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Menemen ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bekçi olarak çalışan Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen komşusu E.A. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından pompalı tüfekle Yalvarıcı'nın kapısına giden E.A., kapıyı açan genç bekçiye ardı ardına ateş açtı. Yalvarıcı, 9 yaşındaki kızının gözleri önünde kanlar içerisinde yere yığılırken, büyük korku yaşayan kız çocuğu E.Y. içeri kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yalvarıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, cinayet zanlısı E.A.'nın emniyetteki ifadesinde, emniyet bekçisi Semih Yalvarıcı'yı gördüğü zaman tedirgin olduğu, kendisinden korktuğu için öldürdüğünü söylediği öğrenilmiş, ayrıca, zanlının bir süre önce de öz halasını bıçaklayarak yaraladığı ve evindeki eşyaları dağıttığı öne sürülmüştü. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen E.A. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gözyaşları içerisinde defnedildi

Emniyet bekçisi Semih Yalvarıcı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen İlçe Jandarma Komutanı Atilla Vurganer ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın da katıldığı ilçede bulunan Mahkeme Camii'nde düzenlenen resmi törende, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kesik Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedildi. Yalvarıcı'nın yakınları ve sevenleri kılınan cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı. - İZMİR