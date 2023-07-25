Menemen'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, Ayvacık Mahallesi'nde saat 14.18'te henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. 14.23'te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına orman ekipleri 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale etti. Yangın 3.5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma devam ederken hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR