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Menemen'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangın, Ayvacık Mahallesi'nde saat 14.18'te henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. 14.23'te ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına orman ekipleri 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale etti. Yangın 3.5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma devam ederken hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Menemen İzmir Güncel Haberler

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