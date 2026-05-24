İzmir'de kanala düşen ATV'nin sürücüsü, hayatını kaybetti

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kanala düşen ATV'nin sürücüsü Hacı İbrahim Candan (73), hayatını kaybetti.

Olay, Eski Emiralem Mahallesi dağ yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hacı İbrahim Candan'ın kullandığı 35 BHV 803 plakalı ATV, engebeli arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan Hacı İbrahim Candan'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Candan'ın cenazesi, otopsi için Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

