Haberler

Menemen'de 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Menemen'de 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde, 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. düzenlenen baskınla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde hakkında 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında O.Y'nin Menemen'de bir evde saklandığını belirledi.

İkamete baskın düzenleyen ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "yol kesmek", "kıyafet değiştirmek suretiyle veya silahlı ikiden ziyade kişinin hırsızlığı ve hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında toplam 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Günübirlik kiralanan evlere baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar

Günübirlik eve baskın! Sapıkların elinden böyle kurtardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.