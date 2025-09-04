Menemen'de 30 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
İzmir'in Menemen ilçesinde, 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y. düzenlenen baskınla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde hakkında 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında O.Y'nin Menemen'de bir evde saklandığını belirledi.
İkamete baskın düzenleyen ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "yol kesmek", "kıyafet değiştirmek suretiyle veya silahlı ikiden ziyade kişinin hırsızlığı ve hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında toplam 30 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.