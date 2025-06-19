Menemen'de 10 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Menemen'de 10 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobilde 10 kilo 40 gram metamfetamin yakalandı. Şüpheli Y.G. gözaltına alındı ve tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde bir otomobilde 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün şüphe üzerine Menemen ilçesinde bir otomobili durdurup arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Y.G. adlı şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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