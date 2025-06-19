Menemen'de 10 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İZMİR'in Menemen ilçesinde bir otomobilde 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün şüphe üzerine Menemen ilçesinde bir otomobili durdurup arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Y.G. adlı şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliye sevk edilen Y.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.