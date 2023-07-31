Menemen Belediyesi Tarihinin En Geniş Kapsamlı Yol Çalışması Başlıyor

Menemen Belediyesi tarihinin en geniş kapsamlı yol çalışması için harekete geçti.

Menemen Belediye Başkan Vekilliği görevine gelmesiyle birlikte ilçede birçok ilklere imza atan Aydın Pehlivan, ilçede yol seferberliği başlattı. Yapılan planlama ile birçok alanda yeni yol ve sokak çalışması yapılırken, kullanım sonrası aşınan birçok yolun da tamiratı, bakım ve onarımı da gerçekleştirilecek. İlçenin giriş ve çıkışından köylerine, merkezinden sokak aralarına kadar ihtiyaç duyulan tüm alanlara girilecek olan çalışmalarda 500 bin metrekare sıcak asfalt, 500 bin metrekare parke ve bordür olmak üzere toplamda 1 milyon metrekare yol yapımı gerçekleştirilecek.

" Menemen'i geleceğe taşıyoruz"

Menemen'in 6 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu sözlerine ekleyen Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yol medeniyettir. Yol, insanlığın tarih boyunca, taşınarak ve tanışarak bilimin, sanatın ve kültürün aktarımını gerçekleştirerek gelişimini sağlamıştır. Tarihten bugüne silinmeyecek izler bırakan tüm medeniyetlere dönüp baktığımızda gördüğümüz ortak özellik; sahip oldukları, kurdukları ve korudukları yollardır. Biz de bu sebeple, İpek Yolu'nun güzergahında olan, tarihten aldığı güçle günümüzde varlığını sürdüren nadide ilçemiz Menemen'i geliştirip güzelleştirerek geleceğe taşımak için "Yol Seferberliği" başlatıyoruz. Aynı anda birçok bölgede çalışmalarımız başladı. Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarını sırasıyla tamamlayacağız. Bu çalışmalar sırasında hemşehrilerimizin verdiği destek için, Belediye personeli kardeşlerime de çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum."

"Menemen her şeyin en iyisini hak ediyor"

Yayınladığı video da güvenli ve konforlu yolların, bir toplumun gelişimi ve refahı için temel altyapı unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Pehlivan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hemşehrilerimiz konforlu yollarda birbirine kolayca ulaşsın diye, Menemen'imize ve sizlere yakışsın diye, ilçemizde yaşam kalitesi artsın diye, Menemen'imizin giriş ve çıkışlarından köylerine, merkezinden-sokak aralarına kadar, 500 bin metrekare sıcak asfalt, 500 bin metrekare de parke ve bordür olmak üzere toplamda 1 Milyon metrekarelik alanı kapsayan Menemen tarihimizin en geniş kapsamlı yol çalışmasına başlıyoruz. Bizim için, yol kavuşma, yol kazanç, yol kalite, yol kolaylık demektir. Bu yol seferberliği ile güzelleşen cadde ve sokaklarımızın, daha yaşanabilir, daha konforlu, daha modern, daha güvenli ve refah bir geleceğe çıkması en büyük isteğimiz. Çünkü siz kıymetli hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık. Birlikte başlayıp, birlikte başaracağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." - İZMİR