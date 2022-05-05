Menemen Belediyesi, Pazar Günü Ulukent Eshot Garajı'nda Modifiyeli Araba Festivali gerçekleştirecek - Haberler

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Menemen Belediyesi, Pazar Günü Ulukent Eshot Garajı'nda Modifiyeli Araba Festivali gerçekleştirecek

Bültenler - Güncel
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Menemen Belediyesi, Pazar Günü Ulukent Eshot Garajı'nda Modifiyeli Araba Festivali gerçekleştirecek

Yaklaşık 750 araç tutkununun festivale katılacağını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Girişlerin ücretsiz olacağı festivalimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Gençlerin sosyal ve kültürel taleplerine önem veren Menemen Belediyesi, 8 Mayıs Pazar Günü, modifiyeli araç tutkunlarını Menemen'de buluşturacak. Menemen Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilecek 2. Menemen Garage Modifiyeli Araba Festivali,Ulukent Eshot Garajı'nda düzenlenecek. Yaklaşık 750 araç tutkununun katılacağı festival, saat 09'00'da başlayıp 18.00'da sona erecek. Tüm hazırlıkların sürdüğü festival için Ege Bölgesi'nin çeşitli il ve ilçelerinden modifiyeli otomobiller hazır bulunacak.

PEHLİVAN'DAN DAVET VAR

Pazar günü 2. Modifiyeli Araba Festivali'ne ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacaklarını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Festivalimiz dahilinde, modifiyeli, klasik ve yüksek performanslı araçlar görücüye çıkacak. Dj performansları ve ünlü konukların da yer alacağı festivalimizde; Desibel Yarışması, Tofaş Güzellik Yarışması, Avrupa Güzellik Yarışması ve Ticari Güzellik Yarışması düzenlenecek. Girişlerimizin ücretsiz olacağı festivalimizde katılan araç sahiplerimize plaket ve madalya vereceğiz. Modifiye araç tutkunlarının buluşacağı festivalimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Bültenler / Güncel

Otomobil, Tragger, Menemen, Pazar, Güncel, Haberler

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