Menemen Belediyesi Koyundere Kapalı Pazar Yeri Açılışa Hazırlanıyor

Menemen Belediyesi, Seyrek'ten sonra 3 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Koyundere Kapalı Pazar Yeri açılışa gün sayıyor. Çevre düzenlemesi yapılan pazar yerini en kısa zamanda hizmete açacaklarını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, içinde 15 ayrı kapalı dükkanın yer alacağı pazar yerinin son hazırlıklarının tamamlanarak halkın ve esnafın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Menemen Belediyesi, Seyrek'ten sonra 3 bin metrekarelik alanda inşa ettiği Koyundere Kapalı Pazar Yeri açılışa gün sayıyor. Çevre düzenlemesi yapılan pazar yerini en kısa zamanda hizmete açacaklarını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, içinde 15 ayrı kapalı dükkanın yer alacağı pazar yerinin son hazırlıklarının tamamlanarak halkın ve esnafın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Menemen merkezde yer alan Halil Alkaya Kapalı Pazar Yerini kısa zamanda tamamlayarak hizmete açan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, bin metrekarelik Seyrek Kapalı Pazar Yerinin ardından Koyundere Kapalı Pazar Yeri içinde müjde verdi. 3 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan pazar yeri, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından vatandaş ve esnafın kullanımına açılacak.

Vatandaşlardan gelen talepleri imkanlar dahilinde yerine getirdiklerini belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Pazar yerleri önemli bir ihtiyaç. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri bölgenin uygun olan alanlarında yapıyoruz. Göreve gelir gelmez yapımı yılan hikayesine dönen Mermerli Mahallemizdeki Halil Alkaya Pazar Yerimizi kısa zaman içerisinde tamamlayarak esnaf ve vatandaşlarımızın kullanımına açmıştık. Toplamda 21 bin metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edilen modern pazar yerimizde hem vatandaşımız hem esnafımız rahat nefes aldı" diye konuştu.

Menemen'de halkın sesine kulak verildiği ve taleplerin yerine getirilmesi için sistemli bir çalışma yapıldığını ifade eden Pehlivan, "Diğer mahallelerimize de pazar yeri kazandırmak için proje hazırladık. İlk etapta Seyrek Mahallemize pazar yeri kazandırdık. Aynı zamanlarda Koyundere bölgemiz için de harekete geçmiştik. 3 bin metrekare kapalı alana sahip pazar yerimizin şu anda çevre düzenlemesi devam ediyor. Özellikle kışın yağmurlu havalarda vatandaşlarımızla beraber esnafımız da mağdur olmadan alışverişlerini yapabilecekler. İçinde 15 adet de ayrı kapalı dükkan bulunacak pazar yerimizin, yerel ekonomiye de canlılık katacağını düşünüyorum. Umarım bu tesisimiz, hemşehrilerimizin alışverişlerini keyifli hale getirecek ve topluluk ruhumuzu canlı tutmamıza yardımcı olacaktır. İhtiyaç doğrultusunda mahallelerimize daha modern daha konforlu pazar yerleri kazandırmaya devam edeceğiz. Pazar yerinin tüm halkımıza ve pazarcı esnafımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye aktardı. - İZMİR