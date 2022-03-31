Menemen Belediyesi, eserler, dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi

İki hafta önce Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle Türk Sanat Müziği Gecesi düzenleyen Menemen Belediyesi, dün akşam ise Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirdi. Menemen Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın eşi Filiz Pehlivan, Menemen Cumhuriyet Savcıları Enez Kuşci ve Yusuf Çıkrak, Menemen Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Salondaki yoğun ilginin yanı sıra Menemen Belediyesi Facebook hesabından canlı olarak yayınlanan konser, ilgiyle izlendi.

Şef Eyüp Başkirişçi yönetiminde Türk Halk Müziğinin seçkin türkülerini seslendiren koro, dinleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Göksenin Çakmak'ın sunuculuğunu yaptığı programda Filiz Pehlivan, koronun şefi Eyüp Başkirişçi'ye çiçek takdim etti. Program çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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