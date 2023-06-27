Menemen Belediye Başkanı, evde bakım hizmeti alan vatandaşın evinde temizlik yaptı

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen evde bakım hizmeti kapsamında bayram öncesi yapılan ev temizliğine Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da dahil oldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatını geçiren ve belediyeden evde bakım desteği alan Figen Soyaslan'ın (68) evine giden Menemen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, bayram temizliği yaptı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen evde bakım hizmeti kapsamında bayram öncesi yapılan ev temizliğine Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da dahil oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatını geçiren ve belediyeden evde bakım desteği alan Figen Soyaslan'ın (68) evine giden Menemen Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, bayram temizliği yaptı.

Temizlik ekibinin kıyafetlerini giyen ve cerrahi maske takan Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da ekiple birlikte temizliğe katıldı. Temizlik sırasında ev sahibi Soyaslan ile sohbet eden Pehlivan, daha sonra maskesini çıkararak kimliğini açıkladı.

Belediye başkanını karşısında görünce duygulanan Soyaslan, "Hayatımda ilk kez böyle güzel bir hizmetle ve böyle bir sürprizle karşılaşıyorum. Hislerimi anlatmaya sözcük bulamıyorum, olanlara inanamıyorum. Benim için çok anlamlı ve çok güzel bir bayram oldu." dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Soyaslan'ın evde bakım hizmeti nedeniyle kendisine teşekkür etmek için randevu istediğini, bunun üzerine ekibe dahil olarak kendisinin gelmeye karar verdiğini ifade ederek, "Figen ablamız beni görmek istemiş, bizler de ona küçük bir sürpriz yaptık. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi güzel sürprizlerle mutlu ettiğimiz nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.