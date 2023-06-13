Mendirekteki çatlaklar, 1 yılda 6 santimetre genişledi

ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda 40 yıllık mendirekteki derin çatlaklar, gün geçtikçe büyüdü. Çatlakların 1 yılda 5-6 santimetre genişlediğini belirten DenizTemiz Derneği (TURMEPA) Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, "Burası için acil eylem planı oluşturulmalı. Gitgide çökmeye başlıyor. Dalga hareketi ve zamanla mendireğin zemini boşalıyor" dedi.

Helenistik dönemden bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kaleiçi'nde; eşsiz manzaraya sahip yat limanı ve iskelesinde 2018'den bu yana görülen tehlike sürüyor. Kaleiçi Yat Limanı Kooperatif üyesi tekneciler ile TURMEPA Antalya Şubesi yöneticileri, her gün on binlerce kişinin üzerinde hem denizi hem yat limanını hem de Kaleiçi'ni seyredebildiği mendirekteki çatlakların gün geçtikte büyüdüğünü tespit etti. Çatlaklar arası 2022 yılında 16 santimetreyken; 1 yılda boşluğun genişliği 22 santimetreye ulaştı. Özellikle kışın dev dalgaların mendireği dövmesi ile çatlakların boyutunun büyüdüğü belirlendi. Mendireğin başından sonuna çok sayıda irili ufaklı çatlak olduğu görüldü.

Çatlakların 1 yılda 5-6 santimetre genişlediğini belirten Ünlü, el birliği ile bu alana dolgu malzemesiyle müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Müdahale edilmemesi halinde mendireğin çökeceğini belirten Ünlü, "Burası için acil eylem planı oluşturulmalı. Gitgide çökmeye başlıyor. Dalga hareketi ve zamanla mendireğin zemini boşalıyor" diye konuştu.