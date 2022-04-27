Menderesli Şehit Mehmet Kıvık'ın adı ölümsüzleşti

MENDERES, İZMİR (Bültenler) - Menderes Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Irak'ta düzenlenen Pençe – Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a duyulan saygı ve minneti göstermek adına anıt yapıldı.

"Anıtı büyük bir gurur ve minnetle açıyoruz"

Törende konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar,şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak, "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum' diyerek vatan toprağının savunulmasının ne denli önemli olduğunu vurgulayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında tarih boyunca yüz binlerce şehidimizi toprağa verdik. Hepsinin ortak amacı, ulustu, vatandı, Bayrak'tı!" dedi.

Başkan Kayalar, şehitlerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pençe Yıldırım operasyonunda kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık kardeşimizin adına yaptırdığımız anıtın açılışını büyük bir gurur ve minnetle gerçekleştiriyoruz. Anıtımızı, şehidimizin ruhuna ve kıymetli ailesine armağan ediyor, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

"Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz"

Programda konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise başta Belediye Başkanı Mustafa Kayalar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Topraklar güzel topraklar… Bu topraklarda bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz, birleşirsek var oluruz. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim ulusal kurtuluş savaşımızın lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bu güzel vatanı bizleri emanet ettikleri için kendilerine şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Menderes İlçe Kaymakamı Cevat Çelik de şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve onları hatırlatmanın görevleri olduğunu aktararak tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Şehit kardeşinden emeği geçenlere teşekkür

Programda konuşan Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın kardeşi Merve Kotuk ise anıtın yapılışında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün abim Mehmet Kıvık'ı bir kez daha ölümsüzleştirmek için bir araya geldik. Biliyoruz insan kalbi durduğunda değil adı unutulduğunda göçer bu dünyadan… Abimin adını ölümsüzleştirmede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program, İlçe Müftüsü Ömer Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin okunmasının ardından, kurdele kesimi ve anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Anıt açılışına, Ege Ordu Komutanlığı Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Menderes İlçe Kaymakamı Cevat Çelik, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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