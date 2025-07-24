Menderes'te Tarım Arazisinde Yangın: 8 Ev Zarar Gördü

Menderes'te Tarım Arazisinde Yangın: 8 Ev Zarar Gördü
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İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan yangında 8 ev zarar gördü, 2 kişi dumandan etkilendi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde dün akşam tarım arazisinde çıkan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 8 ev zarar gördü, 2 kişi dumandan etkilendi.

Oğlananası Mahallesi'nde tarım arazisinde dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa süre sonra genişleyerek bölgedeki zeytin bahçesine ve evlere sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Torbalı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında tek katlı 8 ev zarar gördü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen 1 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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