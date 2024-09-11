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Menderes'te sağanak yağış sonucu yol çöktü

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İzmir'in Menderes ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ahmetbeyli Mahallesi'nde yol çöktü. Ev ve iş yerlerini su bastı, bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı olmazken, araçlar ve evler zarar gördü.

MENDERES'TE YOL ÇÖKTÜ

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda, yol çöktü. Sağanak nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi 14 Evler Sahili'nde ise bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 kamyon, 2 otomobil ve bazı evler de zarar gördü.

Olayla ilgili incelemelerin ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN-Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ / Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Menderes İzmir

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