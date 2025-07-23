Menderes'te Otluk Alanda Çıkan Yangın 8 Eve Zarar Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, 8 evde hasara yol açtı. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangın 8 evde hasar oluşmasına neden oldu.

Atatürk Mahallesi'nde kara yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra genişleyerek bölgedeki zeytin bahçesine ve evlere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Torbalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle tek katlı 8 ayrı evde hasar oluştu.

Öte yandan dumandan etkilenen 2 vatandaş ise ambulanslarla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var

El sıkışıldı! Galatasaray yeni yıldızına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'ten radikal karar! Ayrılık sonrası sakal ve bıyık gitti

Kuruluş Osman'a veda eden Burak Özçivit bambaşka biri oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.