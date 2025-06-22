Menderes'te Motosiklet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı
İzmir'in Menderes ilçesinde bir motosiklet otobüs durağında bekleyen yayaya çarparak kazaya neden oldu. Olayda motosiklet sürücüsü ve yayadan biri yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Menderes ilçesinde motosikletin otobüs durağında bekleyen yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alper T. idaresindeki 35 CCB 726 plakalı motosiklet, Gümüldür istikametinde seyrederken kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan motosiklet, otobüs durağında bekleyen Figen G'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Figen G, ambulansla Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel