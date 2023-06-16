Menderes Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satış yeri ve kesim noktalarını belirledi. Kesim yeri olarak tek nokta belirlenirken, dört farklı noktada da kurban satış yerleri hazırlandı. Satış yerleri Menderes merkezde Menderes Devlet Hastanesi arkası, Gümüldür'de eski köy girişi, Özdere Orta Mahalle'de yıkılan eski turizm otelcilik okulu ve Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde köy girişinde kuruldu. Kurban bayramı boyunca hizmet verilecek.

Menderes'te Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı ve kesim yerleri belli oldu.Kesim yeri olarak tek nokta belirlenirken, dört farklı noktada da kurban satış yerleri hazırlandı.

Menderes Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürürken kurbanlık satış yeri ve kurban kesim noktaları da belli oldu. Kesim yeri olarak tek nokta belirlenirken, dört farklı noktada ise kurban satış yerleri hazırlandı.

BAYRAM SONUNA KADAR AÇIK KALACAK

Merkez pazaryeri kurban kesim yeri olarak belirlenirken, ilçe genelinde vatandaşların rahat şekilde kurban alışverişlerini gerçekleştirilmesi için Menderes merkezde Menderes Devlet Hastanesi arkası, Gümüldür'de eski köy girişi, Özdere Orta Mahalle'de yıkılan eski turizm otelcilik okulu ve Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde de köy girişinde satış alanı kuruldu.

KURBAN MESAİSİ

Kurban bayramı için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirten Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "Mübarek Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelimizde ki hazırlıklarımız sürüyor. Kurban satış ve kesim yerlerimiz belirlendi. Bayrama kadar gerekli olan tüm çalışmaları ve kontrolleri gerçekleştireceğiz. Bayram süresi boyunca da ekiplerimiz vatandaşlarımızın hizmetinde olacak" dedi.