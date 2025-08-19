Menderes'te Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı

Menderes'te Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menderes'teki dağ evinde kenevir yetiştiren 57 yaşındaki M.H.K., polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Evde ele geçirilen 86 gram uyuşturucu madde, yetiştirme düzenekleri ve ruhsatsız av tüfekleri ile birlikte gözaltına alındı.

Menderes'te dağ evine sera kurarak kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.H.K'nin (57) Yeniköy Mahallesi Bahçecik mevkisindeki dağ evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polisin baskın düzenlediği evde 86 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenek, 5 kutu sıvı gübre, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı

Eşini öldürüp 9 ay küvette saklayan kadın sahte kimlikle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı

Akılalmaz olay! Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.