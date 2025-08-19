Menderes'te Kenevir Yetiştiren Şüpheli Yakalandı
Menderes'teki dağ evinde kenevir yetiştiren 57 yaşındaki M.H.K., polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Evde ele geçirilen 86 gram uyuşturucu madde, yetiştirme düzenekleri ve ruhsatsız av tüfekleri ile birlikte gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.H.K'nin (57) Yeniköy Mahallesi Bahçecik mevkisindeki dağ evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polisin baskın düzenlediği evde 86 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenek, 5 kutu sıvı gübre, ruhsatsız 2 av tüfeği ve 116 fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel