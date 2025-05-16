Menderes'te Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
Menderes ilçesinde yapılan operasyonda 6 kilo 840 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Jandarma, operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Menderes ilçesinde 6 kilo 840 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 6 kilo 840 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Jandarma, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel