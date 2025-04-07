CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek

CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! Dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

Piyasalarda deprem! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu

Bakanlık yasakladı! Mutfakların vazgeçilmezi ülkeden çıkamayacak
Şişli'de kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

İstanbul'un göbeğinde kanlı baskın! Biri hamile iki kişi öldürüldü

Menderes'te İşçi Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları iyi.

İzmir'in Menderes ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Süleyman Z.'nin kullandığı 35 S 02567 plakalı işçi servis, İTOB Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 7 işçi sağlık ekiplerince Menderes ve Gaziemir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.