Menderes'te 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 6 ton 840 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği iş yerinde 6 ton 840 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada 6 ton 840 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel