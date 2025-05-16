Menderes'te 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Menderes'te 6 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 6 ton 840 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği iş yerinde 6 ton 840 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığını belirledi. Söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada 6 ton 840 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınıp, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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