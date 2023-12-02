Türkiye'nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın Büyük Menderes Ovası'nda son günlerde yağan sağanak yağış ile birlikte kuraklık tehlikesi sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık dolayısıyla içerisinde koyunların otladığı Büyük Menderes Nehri'ndeki su seviyesi üreticileri sevindirdi.

Menderes Nehri'ndeki su seviyesi eski haline geri döndü

AYDIN - Türkiye'nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın Büyük Menderes Ovası'nda son günlerde yağan sağanak yağış ile birlikte kuraklık tehlikesi sona erdi. Geçtiğimiz yıllarda kuraklık dolayısıyla içerisinde koyunların otladığı Büyük Menderes Nehri'ndeki su seviyesi üreticileri sevindirdi.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz senelerde koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl son günlerde yağan sağanak yağış ile eski günlerine geri döndü. Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın'da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl büyük oranda sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı su bölge çiftçisi için umut oldu. Yağışlar, bir dönem su sıkıntısı çeken ve tarlalarını kısıtlı imkanlarla sulamaya çalışan üreticileri da sevindirdi.