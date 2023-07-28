Menderes Belediyesi Sahil Bölgesinde Denetim Gerçekleştirdi

Menderes Belediyesi tarafından sahil bölgesinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelerin şezlonglarına el konuldu. Fahiş fiyat uygulamasına karşı yapılan denetimlerde kıyı kenar çizgisine uymayan işletmelerin de şemsiye ve şezlonglarına el konuldu. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Menderes Belediyesi tarafından sahil bölgesinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelerin şezlonglarına el konuldu.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Özdere Çukuraltı Plajı ve 14 Evler Plajı'nda denetim gerçekleştirildi. Fahiş fiyat uygulamasına karşı yapılan denetimlerde kıyı kenar çizgisine uymayan işletmelerin de şemsiye ve şezlonglarına el konuldu.

DENETİMLERİMİZ SÜRECEK

Vatandaşların huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmesi için özen gösterdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tatil bölgemizdeki denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Çukuraltı ve 14 Evler sahilindeki işletmeleri de denetlediler. Yapılan uygulama kapsamında fahiş fiyat ile vatandaşa yaklaşan işletmelere ceza kesilirken, sahile şemsiye ve şezlong koyma izni bulunan işletmelerin kendilerine izin verilen yasal sınırları aşıp aşmadığı kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelerin şemsiye ve şezlongları toplandı. Vatandaşlarımızın huzurlu bir yaz dönemi geçirmesi, ilçemizi tercih eden turistlerin keyifle zaman geçirmesi adına ekiplerimizin denetimleri sürecek" dedi.