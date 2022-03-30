Menderes Belediyesi'nden Ramazan ayı öncesi fırınlara denetim

Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Kayalar, " Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekip arkadaşlarımız Ramazan ayı öncesi merkez, kırsal ve sahil bölgelerimizdeki fırınlara denetimlerini artırdı. Yapılan kontrollerde, ekmeklerin gramaj kontrolü yapılırken, mevzuata uygun olmayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu." dedi.

"Amacımız vatandaşlarımızın bereketli bir Ramazan geçirmeleri"

Başkan Kayalar, denetimlerin devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirmesi için ilçemizin genelindeki tüm fırınlara denetimlerimizi artırdık. Yanlış ve eksik gramajlarla satış yapan satıcılara fırsat vermeyerek vatandaşlarımızın bereketli bir ay geçirmesini amaçlıyor ve bunun için çalışmalarımızı sıklaştırıyoruz. Bu kapsamda denetimlerimiz 44 mahallemizde devam edecek."

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