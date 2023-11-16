Menderes Belediyesi'nden hizmete 10 yeni çöp kamyonu

Menderes Belediyesi'nin araç filosuna kazandırdığı 10 adet yeni çöp kamyonu hizmete başladı.

Menderes Belediye Başkanı V. Erkan Özkan'ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bünyesine 10 yeni çöp kamyonu dahil edildi. Daha önce 9 araç ile hizmet yürütülürken yeni araçlarla birlikte sayı 19'a çıkarıldı. Belediye bünyesine dahil edilen yeni araçlarla birlikte bütçeye de büyük katkı sağlandı. Taşeron firmadan kiralama yönteminin azalmasına neden olan uygulama ile ilçe genelinde daha etkin hizmetin de önü açıldı.

Yeni araçların ilçeye hayırlı olması dileğinde bulunan Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "Her geçen gün artan nüfusumuzla orantılı olarak büyüyen ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hizmet kalitemizi artırmak, hemşehrilerimize daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için belediyemiz bünyesine 10 adet çöp kamyonu kazandırarak filomuzu güçlendirdik. Gerek iş makinalarımızı gerekse hizmet araçlarımızı yenilemeye, araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Öz kaynaklarımızı etkin kullanarak güçlü bir belediyenin temellerini atmaya devam ederken, vatandaşlarımızın sesi olmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bünyemize dahil ettiğimiz yeni araçlarımız güzel ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.