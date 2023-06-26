Menderes Belediyesi Kurban Pazarlarında Denetim Yapıyor

Menderes Belediyesi, ilçede kurulan kurban pazarlarında denetimler yapıyor. Kurban satış yerlerinde sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması için gerekli kontroller yapılıyor.

Menderes Belediyesi, ilçede kurulan kurban pazarlarında denetimler yapıyor.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde kurulan kurban satış yerlerinde Kurban Bayramı öncesi denetimler gerçekleştiriliyor.

TÜM KONTROLLER YAPILIYOR

Belediye ekipleri tarafından kurban pazarlarının sağlıklı ve hijyenik ortamda olması için gerekli önlemler alınırken kurbanlıkların menşei, sağlık raporları, küpesi ve numarasına bakılıyor ve uygunluk kontrolleri yapılıyor.

EKİPLER BAYRAMDA GÖREVDE

Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "Menderes Belediyesi olarak, Kurban Bayramı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemiz genelinde kurulan tüm kurban satış alanlarında da denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizin denetimleri bayram süresince satış ve kesim alanlarında devam edecek. Hemşerilerimizin bayramı huzurla geçirmesi için çalışmalarımız devam edecek" dedi.