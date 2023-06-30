Menderes Belediyesi Bordür ve Kaldırımlarda Boyama Çalışması Yapıyor

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki bordür ve kaldırımlarda boyama çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışma ile ilçenin bordür ve kaldırımları kırmızı-beyaz renklerle süsleniyor ve araç sürücüleri için uyarıcı oluyor. Çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.

Menderes Belediyesi tarafından ilçedeki bordür ve kaldırımlarda boyama çalışması gerçekleştiriliyor.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Menderes'in bordür ve kaldırım taşlarında boyama çalışması yapılıyor. Çalışma ile ilçenin bordür ve kaldırımları kırmızı-beyaz renklerle süsleniyor; aynı zamanda araç sürücüleri için de uyarıcı oluyor.

"ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

İlçenin çehresini değiştirecek çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Menderes genelinde sürdürdüğümüz hizmetlerimiz ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek uygulamalar ile vatandaşımızın yanındayız. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından kış ve yaz aylarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan cadde ve sokaklarda, bordür ile kaldırım taşlarında boyama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırmızı beyaz renkler ile süslediğimiz alanlarımızda boyama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.