Menderes Belediyesi Atalık Yerel Domates Fidesi Dağıtımı Gerçekleştirdi

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın tarıma yönelik destekleri kapsamında Ataköy'de atalık yerel domates fidesi dağıtımı gerçekleşti. Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak dağıtılan 20 bin adet atalık yerel domates fidesi, üreticilere destek olmak amacıyla dağıtıldı. Başkan Vekili Erkan Özkan, tarımsal faaliyetleri canlandırmak ve Menderes tarımına katma değer sağlamak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın tarıma yönelik destekleri kapsamında Ataköy'de atalık yerel domates fidesi dağıtımı gerçekleşti.

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın ilçede tarımsal faaliyetleri canlandırmak, üreticiyi teşvik etmek ve üreticinin yükünü bir nebze olsun azaltmak ve Menderes tarımına katma değer sağlamak adına sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ataköy'de 20 bin adet atalık yerel domates fidesi üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

İlçede tarıma yönelik hizmetler ile üreticinin yanında olduklarını kaydeden Başkan Vekili Erkan Özkan, " Menderes'te başlattığımız tarımsal hareket hız kesmeden devam ediyor. Özellikle atalık yerel tohumların bereketli topraklarımızda çoğalmasını önemsiyorum. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Çile mahallemizde yaklaşık 30 dönüm arazi üzerine Menderes Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi kurulması çalışmalarına başladık. Ayrıca Menderes Belediyesi Tohum Bankasını kurarak domates, biber, salatalık, kavun, karpuz gibi 500'ün üzerinde atalık yerel tohumun muhafaza altına alınacağı atalık yerel tohumların toprağa kavuşturulmasını ve teşvik edilmesini hedefledik. 1. Menderes Belediyesi Yerel Tohum Takas Şenliği'ni hayata geçirdik. Şenliğimizi geleneksek hale getirerek her yıl yapmayı planlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar kapsamında Ataköy'de üreticilerimize 20 bin adet atalık yerel domates fidesini de dağıtmış olduk. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.