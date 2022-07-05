Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı (3) - Haberler

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Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı (3)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı (3)

CHP'Lİ VEKİL VE İL BAŞKANI BİLGİ ALDIİzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İl Başkanı Deniz Yücel, Yeşilyurt'taki...

CHP'Lİ VEKİL VE İL BAŞKANI BİLGİ ALDI

İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İl Başkanı Deniz Yücel, Yeşilyurt'taki Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü binasına geldi. Operasyon hakkında bilgi alan Bakan ve Yücel, bir süre sonra binadan ayrıldı. Davut CAN/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kayalar Yeşilyurt İzmir Güncel Haberler

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