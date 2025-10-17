Haberler

Memurların Fazla Mesai Ücretleri ve Yurt İçi Gündelikler Yeni Yılda Artıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri 2026 itibarıyla 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa yükselecek. Aynı zamanda yurt içi gündelik tazminatları da arttırıldı.

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa çıkacak.

AA muhabirinin 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 29,3 artacak. 2025 yılında 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2026'dan itibaren 16 lira 55 kuruşa yükselecek.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 13 lira 60 kuruş yerine 17 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek.

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, yaptıkları fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme verilecek.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28 lira 20 kuruş ödenecek.

Yurt içi gündelikler

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 715 liradan 925 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği 686 liradan 900 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8 bin ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 890 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 850 lira ödenecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.