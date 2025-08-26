Memurlar Adalet Talep Etti

ANKARA'da Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri, gelirde adalet taleplerine ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Memur-Sen üyesi yaklaşık 100 kişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya geldi. 'Emekçiyi yok saymayın, hakkımızı verin', 'Masanın iradesi tanınsın, toplu sözleşmeden tasarruf yapılmasın', 'Grev hakkı gelsin, sendikal haklar tam verilsin', '4688 güncellensin, uluslararası normlara uyumlu hale getirilsin' yazılı pankart ve dövizleri taşıyan grup, bir süre slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, memur ve memur emeklisinin gözünün hakem heyetinde olduğunu belirterek, "Hakemin gözü ise Maliye Bakanında. O yüzden biz de bugün Maliye Bakanlığı'nın önünde eylemimizi yapıyor, Maliye Bakanına sesleniyoruz. Diyoruz ki; 'Mademki yetki sizde, mademki hakem kurulu vesayetiniz altında, o zaman yetkinin sahibi olarak ya adil bir karar verin ya da sorumluluğu hakem kuruluna yükleme kolaycılığını bırakıp, 85 milyonun karşısına çıkarak, hakemin kararının sorumluluğu bizdedir deyin. Gelin, gözünüzü kulağınızı, aklınızı, vicdanınızı memurun ve emeklinin haklı isyanına kapamaktan, sırtınızı dönmekten vazgeçin'. Biz kamu görevlileri olarak, Memur-Sen olarak, Maliye Bakanına; 'Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı, memur ve emekli iyice bunaldı' diyoruz. 'Adil ücretle aramızda bariyer olma' diyoruz. Maliye Bakanına sesleniyoruz; memur enflasyonun sebebi değil, mağdurudur, bunun da müsebbibi sensin" diye konuştu.

'SESİMİZE KULAK VERİN, ADALETİ SAĞLAYIN'

Memurlar ve emeklilerin bütçeye yük olarak görüldüğünü söyleyen Ali Yalçın, "'Bütçe denkleştirmesi', 'Mali disiplin', 'Enflasyonla mücadele' dediğiniz her şeyin faturasını sadece memurlar ödüyor. Herkese cömert davranırken sadece memurlar ve emekliler bütçeye yük görülüyor. Alın terinin, emeğin hakkını vermezseniz, ücrette adaleti sağlamazsanız toplumda huzur kalır mı? Aynı işi yapanların farklı ücretler alması durumunda çalışma barışı sağlanır mı? Sermayeye vergi indirimleri, vergi afları yapılırken, teşvikler dağıtılırken, faize, rantiyeye para bulunurken, memura, emekliye gelince 'kasa boş' sözlerinin inandırıcılığı olur mu? Bizim itirazımız enflasyonla mücadeleye değil, enflasyon canavarına memurun ve emeklinin ezdirilmesinedir. Bugün hala geç kalınmış değil. Hala bu çarpıklık düzeltilebilir. Daha fazla mağduriyetin önüne geçilebilir. Sesimize kulak verin, adaleti sağlayın, aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın ahını almayın. Bugün sadece kamu görevlilerinin değil 85 milyonun gözü üzerinizde. 6,5 milyon insanın yüzünü güldürmek de başını eğdirip, kaşını çattırmak da sizin elinizde. Buradan hakeme de sesleniyoruz; noter damgasından kurtulmak istiyorsanız, vesayeti reddedin, talimatla değil, adaletle karar verin. İtibar kazanmak istiyorsanız elinizdeki bu son fırsatı iyi değerlendirin" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,