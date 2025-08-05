Memur ve Emekliler İçin Zam Oranı Görüşmeleri Başladı

MEMUR ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci başladı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "İlan edilen takvime göre ayın 12'si teklif günü olarak gözüküyor. Fakat ayın 12'si beklenmemeli. 6'sında teklif bir an önce gelmeli" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Yalçın, 11 hizmet koluna ilişkin ön müzakerelerin tamamlandığını, tam müzakereye geçme sürecinde olduklarını söyledi. Yalçın, genel toplu sözleşmeye ön müzakere için ayrılan sürenin 2 gün olduğunu belirterek, "Bunun çok sürmeyeceğini bugün, gün içinde ön müzakerenin tamamlanacağını düşünüyoruz. Onun için ayrılan 2 günlük sürenin fazla olduğunu görüyoruz. Bu tasniflerin, açılış oturumundan 28 Temmuz'dan hemen sonra yapılması gerekirdi. Burada bir zaman kaybımız söz konusu. Çünkü bu yıl mevzuata göre 19'unda sürecin tamamlanması gerekiyor. Yani toplu sözleşme müzakereleri başlamadı, bitmesine 12 gün var. Bu açıdan ön müzakerelerin bitmiş olması, bugün itibarıyla bitecektir diye düşünüyorum. Bundan sonrası için hiç vakit kaybetmeden gün ayırmak yerine, birbirinin peşine hızlı bir şekilde müzakere sürecini işletmek gibi bir mecburiyetimiz söz konusu. Sürenin 3'te 1'i geride kalmış durumda. Bundan sonra masanın aralıksız çalışmasına ihtiyaç var. İlk oturumdan sonra 10 gün geçti. Bu açıdan kamu işvereni, müzakerelere esas müzakereye mutlaka teklifle gelmeli, ayın 12'sini beklememeli. Normalde ilan ettiği takvime göre ayın 12'si teklif günü olarak gözüküyor. Fakat ayın 12'si beklenmemeli. 6'sında teklif bir an önce gelmeli. Çünkü bu süreçte istişareler gerekiyor, tabana sormak gerekiyor, teşkilatlarla istişare gerekiyor. Geriye kalan 12 günlük süre içerisinde birçok istişare sürecinin olması gerektiği için bir an önce ilk teklif gelmeli, hiç beklenmemeli" diye konuştu.

'ÇITA BELLİDİR'

Kamuda çalışan işçiler için imzalanan çerçeve protokolünün hayırlı olmasını dileyen Yalçın, "Memurların toplu sözleşme süreci içerisinde tamamlanan bir kamu çerçeve protokolü oldu. Bu süreçte Memur-Sen Başkanı olarak hiçbir yetkiliyi arayıp, hiçbir cümle kullanmadım; çünkü konu işçi-memur tartışması üzerine çekilerek, 'Memur-Sen Başkanı aradı' cümlesi kullanılmasın diye hiç kimseyi bu süreçte aramadım. Biz işçinin aldığının peşinde değil, memurun alması gerekenin derdindeyiz. Burada çıta bellidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'En düşük memur maaşı, işçi maaşının üstünde olacaktır' diye bu anlamda 2023'te kurduğu cümleyi herkes hatırlıyor. Çıta bellidir. Onun için burada ağır iş yapan, stratejik işlerde çalışanlar arasında kıyaslamalar yapılıyor. Onlarla ilgili hiç kimse kendisini kıyaslamıyor. Bunu herkes net olarak bilsin. Aynı işi yapan, aynı büroda bulunan farklı statüdeki kişiler arasındaki durum dikkate alarak cümleler kuruluyor. Bu açıdan sürecin işçiler boyutuyla tamamlanmış olması, bundan sonraki sürecin tamamen memurlara odaklanılması açısından kıymetli" ifadelerini kullandı.