ANKARA'da memur sendikaları üyeleri, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, zam taleplerini açıkladı. Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (Savdes-Sen) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi yaklaşık 500 kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Grup, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi beklentilerini dile getirdi. Sendika üyeleri, 'Ücret adaletsizliğini reddediyoruz', 'Türk lirası eriyor' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, tüm kamu çalışanlarının maaşlarının en az yüzde 115 oranında artırılmasını, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının bu rakam üzerinden hesaplanması gerektiğini söyledi. Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, en düşük memur ücretinin yoksulluk sınırı olarak belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Memur sendikaları, zam taleplerini açıkladı

ANKARA'da memur sendikaları üyeleri, memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi, zam taleplerini açıkladı.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (Savdes-Sen) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi yaklaşık 500 kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Grup, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri öncesi beklentilerini dile getirdi. Sendika üyeleri, 'Ücret adaletsizliğini reddediyoruz', 'Türk lirası eriyor' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı.

'MAAŞLAR YÜZDE 115 ARTIRILSIN'

Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, tüm kamu çalışanlarının maaşlarının en az yüzde 115 oranında artırılmasını, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranlarının bu rakam üzerinden hesaplanması gerektiğini söyledi. Yeşildağ, Yüzde 115 oranında artırılarak belirlenecek bu tutarlara 2024 ve 2025 yılında ocak, nisan, temmuz ve eylül aylarında yüzde 15 zam yapılmalıdır. Ayrıca Ocak 2024'te yüzde 5 oranında refah payı eklenmelidir. Birikimli enflasyonun yüzde 15'i aştığı aydan itibaren enflasyon farkı, maaş ve ücretlere aylık olarak yansıtılmalıdır. Kamu çalışanlarına Ocak 2024'ten başlayarak aylık 10 bin lira barınma yardımı verilmelidir dedi.

'AİLE YARDIMI 3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMELİ'

Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, en düşük memur ücretinin yoksulluk sınırı olarak belirlenmesi gerektiğini bildirdi. Sosyal yardımlara değinen Cengiz, Aile yardımı 3 bin liraya, çocuk yardımı her bir çocuk için bin liraya çıkarılmalı. Yemek yardımı kapsamında öğle yemekleri memurlara ücretsiz verilmeli. Bu kapsamda bir öğün yemeğin maliyeti hesaplanarak 22 gün üzerinden memurlara topluca ödenmeli. Fazla mesai yapan memurlara ücretsiz akşam yemeği veya yemek maliyeti gün bazında ödenmeli. Tayın bedeli katsayısı 2 bin 100 liradan 6 bin liraya çıkarılmalı. Giyecek Yardımı Yönetmeliği güncellenmeli, giyecek yardımı cins ve esasları ile miktarlarının piyasa gerçek ve rayiçlerine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır ifadelerini kullandı.