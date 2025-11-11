Memur-Sen ve ILC'den Küresel Emek Hareketine Destek Toplantısı

Memur-Sen'in de bileşeni olduğu Uluslararası Emek Örgütü (ILC) ile Afrika Sendikalar Birliği Örgütü (OATUU) arasında stratejik işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Sepetçiler Kasrı'ndaki toplantıya ILC ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra ILC bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda sendika temsilcisi katıldı.

Dünyanın dört bir yanından sendika temsilcilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Ali Yalçın, OATUU Genel Sekreteri Arezki Mezhoud ve OATUU Başkanı Francis Atwoli'ye destekleri için teşekkür ederek, toplantının küresel emek hareketi açısından dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Dijitalleşmeden iklim krizine, üretim modellerinden küresel yönetişime kadar birçok alanda köklü dönüşümler yaşandığını ifade eden Yalçın, bu değişimlerin yeni fırsatlarla birlikte yeni eşitsizlikler de doğurduğuna dikkat çekerek, "Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo, sadece ekonomik değil, ahlaki bir krizdir. Neoliberal düzen, emeği bir insanlık değeri olmaktan çıkarıp bir metaya dönüştürmüştür. Gelir adaletsizliği, borç bağımlılığı ve yoksulluk artık sadece rakamlarla değil, insan onuruyla ölçülmelidir." dedi.

Dijitalleşme, otomasyon ve yeşil dönüşüm süreçlerinin emek merkezli yürütülmemesi halinde yeni eşitsizlikler doğuracağını belirten Yalçın, adil bir geçişin ancak sosyal diyalog, planlama ve uluslararası dayanışma ile mümkün olabileceğini vurguladı.

Yalçın, "Bu dönüşümün maliyetinin çalışanların sırtına yüklenmesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

ILC'nin kuruluş felsefesine değinen Yalçın, "Biz bu düzenin sessiz tanıkları değil, adil bir dönüşümün aktif öznesiyiz. Temsil edilmeyenlerin sesi olma sorumluluğunu üstlendik. Bazı uluslararası emek örgütleri, ILC'yi tehdit olarak görüyor ancak bizim amacımız emek gücünü bölmek değil, birleştirmektir. Sesini duyuramayanların sesi olmak, farkındalık oluşturmak ve uluslararası kurumları sorumluluk almaya çağırmaktır." diye konuştu.

" Gazze'de insanlık suçu işleniyor"

Gazze'de yaşananlara da değinen Ali Yalçın, "Gazze'de binlerce sivil tarifsiz bir zulümle karşı karşıya. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar; kısacası masum insanlar sistematik biçimde öldürülüyor. Tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım işleniyor ancak dünya sessiz. Bugün insanlık, vicdan testi veriyor ama çoğumuz bu testte sınıfta kalıyoruz. Savaş suçları cezasız kalmamalı, işlenen tahribatın hukuki ve ekonomik sorumluluğu üstlenilmelidir." diyerek, tüm uluslararası sivil toplum kuruluşlarına hassasiyet çağrısında bulundu.

Toplantının sonunda birlik ve beraberlik mesajı veren Yalçın, tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantıdan çıkacak her önerinin daha adil, daha insanca bir dünya mücadelesine katkı sunacağına inandığını ifade etti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Memur-Sen arasında protokol

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Memur-Sen arasında, bağımlılıkla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

ILC ve Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, bu protokole ilişkin yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın toplumun beden ve zihin sağlığıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "430 bine yaklaşan üyemizle geniş bir eğitim örgütlenmemiz var. Eğitim çalışanlarının bulunduğu tüm alanlara dokunan sendikalarımızla, toplum için ortak sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmeyi önemsiyoruz. Bu protokolü, bugüne kadar yaptığımız iş birliğini taçlandıran bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise konuşmasında bağımlılıkla mücadelenin "bağımsızlık" meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Dinç, "Ülkemizin ve insanımızın bağımsızlığıyla ilgili bir derdimiz var. Ciddi bir tehdidin hepimizin karşısında olduğunun farkındayız. Bağımlılıkla mücadelenin bir bağımsızlık meselesi olduğunu göz önünde bulundurarak bağımsızlık seferberliğini başlattık. Herkesin bu meseleye sahip çıkması gerekiyor. Gücümüzü, imkanlarımızı her kurumla paylaşmak istiyoruz. En çok güç alabileceğimiz kurumlardan biri Türkiye'nin en büyük konfederasyonlarından Memur-Sen'dir. Bu mücadelede ortak sorumluluk almak için güçlerimizi birleştiriyoruz. Hepimiz için bağımsız bir geleceğin çok yakın olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.