Memur-Sen'den Mardin'de bazı belediyelerde personelin işine son verilmesine tepki

Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdüsselam Demir, son dönemde bazı belediyelerde sözleşmeli personelin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Memur-Sen Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Demir, bazı sendika üyeleri ve işten çıkarılan işçilerin katılımıyla Kızıltepe Belediyesi binası önünde basın açıklaması yaptı.

Demir, DEM Partili Mazıdağı, Derik ve Nusaybin ilçe belediyeleri tarafından herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmeden personelin işten çıkarıldığını belirtti.

Sözleşmeli personelin 3 yıllık çalışma sürelerinin dolmasına kısa süre kala sözleşmelerinin feshedildiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bu durum kadro imkanlarının ellerinden alınması anlamına geliyor. Böylece mahkeme kararları hiçe sayılıyor. Son 10 günde Mazıdağı Belediyesinde 5, Derik Belediyesinde 10 ve Nusaybin Belediyesinde 11 olmak üzere toplam 26 sözleşmeli personelin işine, hiçbir gerekçe gösterilmeden son verilmiştir. İşten çıkarmalarla ilgili yeni liste çalışmalarının devam ettiği, tebligata hazırlık yapıldığı duyumlarını aldık. Kızıltepe Belediyesinde Belediye Başkanının karşı çıkmasına rağmen Belediye Meclis üyeleri tarafından yaklaşık 40 kişinin sözleşmesinin feshedilmesinin istendiği haberini aldık. İşten çıkış verilen, sözleşmeleri feshedilen personelin önemli bir kısmını daha önce işten çıkarılan ve hukuk yoluyla geri dönenler oluşturuyor. "

Demir, bu uygulamanın, sadece bireysel hak ihlali değil aynı zamanda ağır bir ekonomik ve sosyal adaletsizlik, insan onuruna yönelik kabul edilemez bir müdahale olduğunu söyledi.