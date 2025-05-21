Memur-Sen Konfederasyonundan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonundan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen Konfederasyonu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silahları teslim etme kararının, Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, toplumsal birlik ve kardeşlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacağı noktasında ümit verici olduğunu bildirdi.

Memur-Sen Konfederasyonu, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silahları teslim etme kararının, Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, toplumsal birlik ve kardeşlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacağı noktasında ümit verici olduğunu bildirdi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 41 yıl boyunca terörün yol açtığı tarifsiz acılarla mücadele ettiği, binlerce evladın vatan için şehadete yürüdüğü, ocaklara ve yüreklere ateşin düştüğü ve pek çok umudun yarım kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'nun uluslararası odaklar tarafından istikrarsızlaştırılan bölgelerinde alan bulan ve bölgeyi terörize eden PKK'nın silahları bırakma kararının memnuniyet verici olduğu, aynı zamanda ciddi bir samimiyet testi olduğu vurgulandı.

"İnsanımızın canına, geleceğine kastetmiş bir terör örgütünün silah bırakma kararı, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle terörsüz bir Türkiye için kritik bir eşik olarak görülmelidir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörsüz Türkiye, en çok da geleceğimiz olan çocuklarımıza güvenli, huzurlu ve umut dolu bir yarın bırakmak, Türkiye Yüzyılı'nda daha sağlam adımlarla yol almak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için önemli ve gereklidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle şekillenen 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu sabır, sağduyu ve kararlılıkla yürütülen çok yönlü bir süreç olarak görünmektedir. Terör örgütünün kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı, Türkiye'nin sadece güvenlik alanında değil, toplumsal birlik ve kardeşlik yolculuğunda da yeni bir sayfa açılmasına zemin hazırlayacağı noktasında ümit vericidir."

"Terörsüz Türkiye milletimizin ortak beklentisidir"

"Terörsüz Türkiye" yolunda geçilen bu kritik aşamanın ihtiyatlı bir memnuniyetle karşılandığı, şehit annelerinin başını dik tutan, Diyarbakır annelerinin feryadını duyan, milletçe geleceğe güvenle yürüyen "Terörsüz Türkiye" için sürecin kıymetli bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"İstiyoruz ki ülkemiz terör belasından kurtulsun, fikirlerin, alın terinin, emeğin, birlik ve kardeşliğin ışığında yol alsın. 'Terörsüz Türkiye', devletimizin stratejik hedefi, milletimizin ortak beklentisidir. İnançla, kararlılıkla yürütülen bu süreç milletimizin asırlık yürüyüşüne güç katacak, Türkiye Yüzyılı'nı terörden arınmış bir iklimde büyütecektir. Çünkü biliyoruz ki terörsüz bir Türkiye, sadece bugünü değil, yarınları da kazanmaktır. Vatan için, bayrak için hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyor, acıların izlerini yüreklerinde taşıyan milletimizin beklentilerine uygun şekilde sürecin başarıyla tamamlanmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.