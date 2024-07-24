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Memur-Sen Konfederasyonu Üyeleri Bolu'dan Ankara'ya Yürüyor

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Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri, toplu sözleşme ikramiyesi, mülakatın kaldırılması ve kira yardımı talepleriyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen üyeleri, "Taleplerimiz İçin Bolu'dan Ankara'ya Yürüyoruz" etkinliği başlattı.

Sendika üyeleri, toplu sözleşme ikramiyesi, kamuda mülakatın kaldırılması ve büyükşehirlerde kamu görevlilerine kira yardımını da içeren bazı taleplerinin yazılı olduğu pankart ve dövizlerle Bolu Valiliği önündeki Kent Meydanı'nda toplandı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Kenan Çalışkan'ın açıklamalarının ardından sendika üyeleri, Kent Meydanı'ndan Ankara'ya yürüyüşe başladı.

Davul zurna eşliğinde slogan atarak yürüyen grup, Bolu Belediyesi önünde polis tarafından durduruldu.

Valilikçe yürüyüşe izin verilmediğinin belirtilmesi üzerine sendika yetkilileri ile emniyet mensupları arasında yapılan müzakere sonucunda yürüyüşe kısıtlı katılımla devam edilmesi kararlaştırıldı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, kamu çalışanlarının hakları için mücadele verdiklerini söyleyerek, "Bu mücadelemizi de en güzel şekilde verdiğimizi düşünüyoruz. Taleplerimizi dile getirmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yazgan, sınırlı sayıda, yol güvenliğini sıkıntıya sokmadan yürüyüşü gerçekleştireceklerini belirterek, seslerini duyurmak için Ankara'da basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.

Daha sonra sendika başkanlarının da aralarında olduğu 10 kişilik grup, yürüyüşlerine devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

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