Üye Girişi
Haberler

Memur-Sen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne karşı dava açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için dava açtı.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni önemsediklerini ve uygulanmasını istediklerini vurguladı.

Pakete yönelik itirazlarının gecesini gündüzüne katarak görevini ifa eden kamu görevlilerinin kazanımlarının mali yük görülerek tasarruf paketi kapsamına alınması olduğunu vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Kazanımların gasbedilebileceği düşüncesine hizmet eden bu bakış açısı, kamu görevlilerini tedirgin ediyor. Bu sebeple uygulanacak olan tasarruf paketinin bazı maddelerine şerhimizi koyuyoruz. Toplu sözleşme masasında kazanıma dönüşen ancak 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan fazla çalışma ücreti ve personele servis hizmeti maddelerinin iptali için sendikamız dava açtı."

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title